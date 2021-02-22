اتحاد الكرة المصري يرفض فكرة تعاقد الأندية مع حراس أجانب في الموسم المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفض فكرة تعاقد الأندية المحلية مع حراس مرمي أجانب في قوائم الموسم الجديد.

وذكر إتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عقب إجتماع مطول اليوم الأحد أنه تمت الموافقة علي السماح بقيد 30 لاعبًا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام.

وأضاف :”بالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد”.

وأوضح :”بعد الإطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة”.

وتابع :”بالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول”.

كما أرسل الاتحاد المصري للجهات الأمنية مقترح إقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معًا في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة.

كما قرر الاتحاد المصري في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة أحمد مجاهد وحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.