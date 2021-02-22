دوري أبطال أفريقيا | حل أزمة مباراة شباب بلوزداد وصن داونز

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة المباراة التي يلتقي فيها شباب بلوزداد الجزائري بضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بالعاصمة التنزانية دار السلام.
وكشف شباب بلوزداد عبر صفحته على الفيسبوك أنه تلقى خطابًا في وقت متأخر من مساء الأحد من كاف يفيد بإقامة المباراة على الملعب الوطني بمدينة دار السلام يوم 28 فبراير الحالي.
وأوضح أن كاف عين الحكم بوبو تراوري، من مالي لإدارة المباراة بمساعدة كلا من عمر سانو من بوركينافاسو، ومختار سالي، من النيجر.
وكان اتحاد الكرة الجزائري طلب من كاف تأجيل المواجهة التي كانت مقررة الثلاثاء 23 فبراير على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية بتوصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا خوفًا من تفشي السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت بجنوب أفريقيا في البلاد.
واقترح شباب بلوزداد في البداية لعب المباراة في السودان قبل أن يحصل على موافقة الاتحاد التنزاني باستضافة مواجهته أمام صن داونز الذي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متقدمًا بنقطتين عن الفريق الجزائري.
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