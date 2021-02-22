دوري أبطال أفريقيا | الزمالك يطلب تأجيل مباراة تونغيث

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وذكر نادي الزمالك في بيان رسمي اليوم الأحد انه تم توجيه خطاب للإتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وذلك وفقًا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق علقت بالجزائر وسط رفض دخول الطائرة الخاصة بالنادي للمسار الجوي من الجزائر للسنغال قبل أن تتدخل إدارة الزمالك بعمل اتصالات مع كافة الجهات المسؤولة لحل الأزمة.

وأشار الزمالك في بيان أن كافة الجهات المسؤولة في مصر استجابت للاتصالات التي جرت معها خاصة وأنه يمثل مصر في البطولة الإفريقية و أسفرت تلك الجهود عن حل الأزمة.