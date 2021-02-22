الكونفدرالية | جمال السلامي: أعترف بأفضلية المنستيري لكن الرجاء يستحق التأهل

قال جمال السلامي مدرب فريق الرجاء البيضاوي المغربي إن فريقه استحق التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) رغم المردود الكبير الذي قدمه الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 الإضافي من البطولة.

وقال المدرب المغربي عقب الفوز، اليوم الأحد، بركلات الترجيح 6 / 5 على المنستيري بعد انتهاء المباراة بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الرجاء، إن التأهل كان صعبًا ولكنه مستحق.

وأضاف المدرب في تصريحاته :”الإقصاء من مسابقة رابطة الأبطال كان حاضرًا في الأذهان. تأهلنا لكن المباراة كانت صعبة وفريق المنستيري كان في المستوى وقدم مباراة كبيرة”.

وعن المباراة أوضح السلامي :”كانت لدينا صعوبات في الملعب. الرياح كانت ضدنا في الشوط الأول. نستحق التأهل لأن فريقنا ذو قيمة كبيرة والمنستيري كان يستحق أكثر من الأقصاء ولكن في النهاية فريق واحد يتأهل”.

وتابع المدرب المغربي :”أهنئ اللاعبين لأن طيلة المباراة توفرت فرصة واحدة للمنافس سجل منها الهدف لكن المهم أننا حققنا التأهل ونستعد الآن لمشوار دور المجموعات”.

وهذه أول مشاركة في المسابقات الأفريقية لفريق الاتحاد المنستيري الذي أحرز كأس تونس الموسم الماضي وهو أول تتويج في تاريخ النادي.