الكونفدرالية | أحمد توفيق: بيراميدز قادر على التتويج ببطولات محلية وقارية

أبدي أحمد توفيق لاعب وسط الفريق الأول بنادي بيراميدز المصري، عن سعادته بالفوز على فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار، بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، والتأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وقال توفيق في تصريحات إعلامية لناديه اليوم الأحد :”دخلنا المباراة وهدفنا الفوز وتأكيد التأهل. تعليمات المدير الفني كانت تتمثل في ضرورة استكمال الانتصارات وتأكيد الفوز على بطل كوت ديفوار مرة أخرى”.

وأضاف :”أنهينا المباراة الأولى بشكل جيد في أبيدجان ونجحنا في تكرار الفوز اليوم، وجميع اللاعبين قدموا مباراة جيدة، ونسعى لمواصلة الانتصارات والمضي قدمًا في البطولة حتى التتويج بلقبها في النهاية بعدما كنا قريبين من اللقب في النسخة الماضية”.

وأوضح :”عقب الهدفين شعرنا بأن المباراة أصبحت لنا، فلعبنا بهدوء لإنهاء اللقاء بشكل أفضل وبدون إصابات أو إجهاد، والفترة المقبلة سيكون التركيز في بطولة الدوري المصري والفريق تعرض لسوء توفيق في العديد من المباريات، والفوز اليوم سيكون دفعة لنا في الفترة المقبلة”.

ويحتل بيراميدز المركز السابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18نقطة.