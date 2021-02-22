سوق الانتقالات | بيكهام يدعم دفاع إنتر ميامي بجزار الدوري الانجليزي

عزز مالك نادي إنتر ميامي الأميركي وأسطورة مانشستر يونايتد “ديفيد بيكهام” دفاع فريقه بجزار الدوري الانجليزي “ريان شوكروس” ليكون الصفقة الثامنة له خلال الميركاتو الشتوي 2021.

وقضى ريان شوكروس 14 عامًا بين صفوف ستوك سيتي خاض خلالهم أزيد من 400 مباراة، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد عام 2008 الذي فضل مدربه فيرجسون الاعتماد على الرباعي “ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش وويس براون وجون أوشيه”.

وتولى مدرب منتخب انجلترا للسيدات السابق “فيل نيفيل” مسؤولية تدريب إنتر ميامي قبل 15 يومًا من الآن بدعوى خاصة من ديفيد بيكهام.

وقرر فيل نيفيل مع بيكهام التفاوض مع ريان شوكروس لإنهاء عقده بالتراضي مع ستوك سيتي، والانضمام لهم في الولايات المتحدة الأميركية، والتي سينطلق دوريها MLS في الثالث من أبريل المقبل.

وقال الموقع الرسمي لنادي إنتر ميامي “ريان شوكروس مناسب لمباديء وطموحات النادي بسبب ما يتمتع به من خبرات طويلة مع نادي ستوك سيتي، وسيكون قادرًا على قيادة الفريق ليس فقط في الملعب، ولكن سيظهر تأثيره مع اللاعبين الشباب الذين سيتعاقد معهم المدير الرياضي كريس هندرسون”.

وكان ريان شوكروس قد تسبب في إصابة قاتلة لصانع ألعاب آرسنال السابق “آرون رامسي” خلال موسم 2010/2009، أدت إلى غياب اللاعب الدولي الويلزي عن الملاعب لمدة تجاوزت الـ 8 أشهر.

آرون رامسي الذي يلعب حاليًا مع يوفنتوس الإيطالي، كان أصيب بكسر مضاعف في شظية القدم خلال المباراة التي أقيمت على ملعب بريتانيا بين ستوك سيتي وآرسنال إثر تدخل قوي من شوكروس الذي تلقى بطاقة حمراء بعدها دون عقوبات أخرى من جانب الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف موقع إنتر ميامي عن شوكروس “إنه قوي جسديًا وقدمه جيدة ولديه تمريرات مميزة، ونعتقد أنه سيكون إضافة رائعة لخط دفاعنا خلال الموسم الجديد، وإضافة قلب دفاع آخر كان أمرًا هامًا بالنسبة لنا، حيث نريد خلق المنافسة في جميع مراكز الفريق”.

وانضم لصفوف إنتر ميامي مع بداية عام 2021 كل من “ديلان كاستانهيرا وأيان فراي وجو هافيرتي وباتريك سيجريست وإديسون أزكونا وفيليبي فالنسيا وجوش بين”، وجميعهم من أندية أميركية.