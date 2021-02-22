الكونفدرالية | مدرب المنستيري: “الرجاء تأهل بضربة حظ”

أشاد مدرب فريق الاتحاد المنستيري التونسي لسعد جردة بأداء فريقه رغم توديع بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة كأس الكونفدرالية بركلات الترجيح اليوم الأحد على استاد المنستيري.

ونجح المنستيري في معادلة نتيجة مباراة الذهاب بتسجيله الهدف الوحيد للمباراة لكن الرجاء حسم التأهل إلى دور المجموعات بفوزه بركلات الترجيح 6 / 5.

وقال جردة بعد المباراة :”أشكر اللاعبين على ما قدموه وعلى انضباطهم فوق الميدان. شاهدنا فريقًا كبيرًا اليوم. الرجاء وجد صعوبات كبيرة في المنستيري وفي مباراة الذهاب في المغرب”.

وأضاف المدرب :”نجحنا في طريقة اللعب وفي الانتشار على الميدان. ركلات الترجيح هي ضربة حظ أهنئ الرجاء وأتمنى فوزهم باللقب. سنستمر في عملنا في سباق الدوري والكأس ومن أجل الاستعداد أيضًا لمباراة السوبر”.

وتابع جردة في تصريحاته :”أثبتنا اليوم أن كرة القدم التونسية بخير. عندما نقارن بين ميزانيتي فريقي المنستيري والرجاء فإن الفارق شاسع. ولكن كرة القدم ليست أموالًا فقط هي عمل وخطط تكتيكية يمكنك من خلالها إيقاف أي فريق واليوم أوقفنا الرجاء. أشكر اللاعبين وأنا فخور بما قدموه”.

وهذه أول مشاركة في المسابقات الأفريقية لفريق الاتحاد المنستيري الذي أحرز كأس تونس الموسم الماضي وهو أول تتويج في تاريخ النادي.