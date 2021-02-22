نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي “عودة لسكة الانتصارات”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 25، والتي يستضيفها ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”.

عاد مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات من جديد عقب فوزه المستحق أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، ليستعيد وصافة ترتيب الدوري الانجليزي.

كان مانشستر يونايتد قد حقق فوزا وحيدا من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز، ما جعله يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط لصالح جاره “مانشستر سيتي”، ومع ذلك، هم أكثر الأندية غزارة تهديفية حتى الآن في المسابقة بـ53 هدفًا، بمتوسط ​​2.08 هدفًا في المباراة الواحدة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تقدم للمركز الثاني (مؤقتا)، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه أستون فيلا في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

ومنح راشفورد التقدم ليونايتد في الدقيقة 30 عندما تفوق مرتين على المدافع إميل كرافت قبل أن يطلق تسديدة منخفضة عند القائم القريب لمرمى الحارس كارل دارلو.

ورد نيوكاسل، الذي بدا الأقرب لافتتاح التسجيل، بهدف التعادل بعد ست دقائق أخرى عندما استغل آلان سانت-مكسيمين كرة أبعدها هاري مجواير بطريقة سيئة ليسدد في سقف المرمى.

واستمر يونايتد في تقديم أداء غير مقنع في الدقائق الأولى من الشوط الثاني لكنه نجح رغم ذلك في هز الشباك في الدقيقة 57 حيث لمس برونو فرنانديز تمريرة نيمانيا ماتيتش ووصلت الكرة إلى دانييل جيمس الذي سدد في مرمى دارلو من ثمانية أمتار.

وحسم فرنانديز انتصار يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 74 عندما لمس جو ويلوك قدم راشفورد الذي كان مسيطرا على الكرة ببراعة داخل المنطقة.

بهذا الهدف، عزز فيرنانديز تواجده في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي يتربع على الصدارة حتى الآن.