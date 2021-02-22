بنسبعيني لـ بي بي سي: هذه حقيقة زواجي من التونسية “أحلام”، وأتمنى مانشستر يونايتد!

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تمنى الدولي الجزائري وبطل كأس أمم أفريقيا 2019 “رامي بن سبعيني” خلال حديث خص به هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نسخة أفريقيا، تمثيل العملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد”، واستغل الفرصة للرد على عدة تساؤلات لعل أهمها بخصوص كواليس مواجهة مواطنه رياض محرز في دوري أبطال أوروبا بالدور ثمن النهائي منتصف هذا الأسبوع.
واعترف بنسبعيني بشعوره بالقلق حيال مواجهة نجم مانشستر سيتي رياض محرز في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي النادي الانجليزي بنظيره الألماني في مباراة الذهاب.
وقال رامي بنسبعيني عن مواجهة محرز محرز: “أعرفه جيدًا لأننا زملاء في المنتخب الجزائري، ولكن في الحقيقة لا يمكنني التنبؤ بما يمكنه القيام به على أرض الملعب”.
وأوضح “رياض موهبة عظيمة، لهذا عليّ إيجاد الحلول المناسبة من أجل إيقافه في مباراة هذا الأسبوع، ولو أن المهمة ستكون صعبة جدًا، لأنه قادر على فعل أشياء كثيرة داخل الملعب”.
وتحدث مدافع مونشنجلادباخ عن صفات رياض محرز الشخصية والفنية، مؤكدًا قدرته على النجاح في أي مكان بالثلث الأخير من الملعب، نظراً للقدرات الفردية التي يتمتع بها، مضيفًا “رياض محرز شخصية متواضعة، ويعرف من أين أتى، كما أنه عمل كثيرًا لتطوير نفسه، ويثق في مؤهلاته وهذا أمر مهم جدًا، وعندما تضيف كل هذا لموهبته فإن النجاح سيكون حليفه دون شك”.
أتمنى مانشستر يونايتد
كشف النجم الجزائري النقاب عن النادي الذي يريد تمثيله في المستقبل، وتحدث بكل صراحة عن حبه منذ الطفولة للعملاق الانجليزي”مانشستر يونايتد” متجاهلاً ريال مدريد وبرشلونة وبقية الاندية الكبرى في أوروبا.
وقال المدافع القادم من رين الفرنسي صيف 2019 في هذا الصدد “نعم أنا أحب مانشستر يونايتد، والجميع يعلم ذلك، ولكنني حالياً مرتاح في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني”.
وتابع “بطبيعة الحال أريد اللعب يومًا ما في الدوري الإنجليزي، وأريد الاستمتاع في هذا الدوري المميز، إلا أن الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه الآن”.
جدير بالذكر أن رامي بن سبعيني القادم من رين الفرنسي مقابل 10 مليون يورو، مرتبط بعقد مع الفريق الألماني بعقد يمتد لغاية 30 من يونيو من العام 2023.
حقيقة الزواج من التونسية “أحلام”؟
ختم رامي بن سبيعني لقائه مع بي بي سي بالتطرق للكلام والشائعات التي تدعي زواجه في الآونة الأخيرة، وأكد الدولي الجزائري بأنه يتعامل بكثير من روح الدعابة مع مثل هذه الشائعات التي تدعي زواجه من بعض الفتيات.
وأوضح رامي قائلا “أكثر ما يشعرني بالضحك، هو الحديث عن زواجي من حين لآخر، وكيف يتم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل كبير كالنار في الهشيم”.
وأضاف ضاحكاً “تزوجت 4 أو 5 مرات، ولكن دون علمي. والمثير للسخرية، هو سرعة انتشار هذه الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني لم أكن أتفاعل معها تماما، باستثناء الشائعة الأخيرة (زواجه من فنانة تونسية تدعى أحلام الفقيه)، حيث قمت بالرد وتركت تعليقا: “نعم لقد تزوجت”، ولكنني لا أعلم شيئاً”.
كانت هذه تفاصيل خبر بنسبعيني لـ بي بي سي: هذه حقيقة زواجي من التونسية “أحلام”، وأتمنى مانشستر يونايتد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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