بنسبعيني لـ بي بي سي: هذه حقيقة زواجي من التونسية “أحلام”، وأتمنى مانشستر يونايتد!

تمنى الدولي الجزائري وبطل كأس أمم أفريقيا 2019 “رامي بن سبعيني” خلال حديث خص به هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نسخة أفريقيا، تمثيل العملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد”، واستغل الفرصة للرد على عدة تساؤلات لعل أهمها بخصوص كواليس مواجهة مواطنه رياض محرز في دوري أبطال أوروبا بالدور ثمن النهائي منتصف هذا الأسبوع.

واعترف بنسبعيني بشعوره بالقلق حيال مواجهة نجم مانشستر سيتي رياض محرز في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي النادي الانجليزي بنظيره الألماني في مباراة الذهاب.

وقال رامي بنسبعيني عن مواجهة محرز محرز: “أعرفه جيدًا لأننا زملاء في المنتخب الجزائري، ولكن في الحقيقة لا يمكنني التنبؤ بما يمكنه القيام به على أرض الملعب”.

وأوضح “رياض موهبة عظيمة، لهذا عليّ إيجاد الحلول المناسبة من أجل إيقافه في مباراة هذا الأسبوع، ولو أن المهمة ستكون صعبة جدًا، لأنه قادر على فعل أشياء كثيرة داخل الملعب”.

وتحدث مدافع مونشنجلادباخ عن صفات رياض محرز الشخصية والفنية، مؤكدًا قدرته على النجاح في أي مكان بالثلث الأخير من الملعب، نظراً للقدرات الفردية التي يتمتع بها، مضيفًا “رياض محرز شخصية متواضعة، ويعرف من أين أتى، كما أنه عمل كثيرًا لتطوير نفسه، ويثق في مؤهلاته وهذا أمر مهم جدًا، وعندما تضيف كل هذا لموهبته فإن النجاح سيكون حليفه دون شك”.

أتمنى مانشستر يونايتد

كشف النجم الجزائري النقاب عن النادي الذي يريد تمثيله في المستقبل، وتحدث بكل صراحة عن حبه منذ الطفولة للعملاق الانجليزي”مانشستر يونايتد” متجاهلاً ريال مدريد وبرشلونة وبقية الاندية الكبرى في أوروبا.

وقال المدافع القادم من رين الفرنسي صيف 2019 في هذا الصدد “نعم أنا أحب مانشستر يونايتد، والجميع يعلم ذلك، ولكنني حالياً مرتاح في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني”.

وتابع “بطبيعة الحال أريد اللعب يومًا ما في الدوري الإنجليزي، وأريد الاستمتاع في هذا الدوري المميز، إلا أن الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه الآن”.

جدير بالذكر أن رامي بن سبعيني القادم من رين الفرنسي مقابل 10 مليون يورو، مرتبط بعقد مع الفريق الألماني بعقد يمتد لغاية 30 من يونيو من العام 2023.

حقيقة الزواج من التونسية “أحلام”؟

ختم رامي بن سبيعني لقائه مع بي بي سي بالتطرق للكلام والشائعات التي تدعي زواجه في الآونة الأخيرة، وأكد الدولي الجزائري بأنه يتعامل بكثير من روح الدعابة مع مثل هذه الشائعات التي تدعي زواجه من بعض الفتيات.

وأوضح رامي قائلا “أكثر ما يشعرني بالضحك، هو الحديث عن زواجي من حين لآخر، وكيف يتم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل كبير كالنار في الهشيم”.

وأضاف ضاحكاً “تزوجت 4 أو 5 مرات، ولكن دون علمي. والمثير للسخرية، هو سرعة انتشار هذه الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني لم أكن أتفاعل معها تماما، باستثناء الشائعة الأخيرة (زواجه من فنانة تونسية تدعى أحلام الفقيه)، حيث قمت بالرد وتركت تعليقا: “نعم لقد تزوجت”، ولكنني لا أعلم شيئاً”.