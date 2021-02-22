الدوري الانجليزي | مويس يطالب لاعبي وست هام بضرورة اقتحام المربع الذهبي

أشاد الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب فريق وست هام يونايتد بتحسن نتائج فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الأخيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن فريقه لم يصل إلى أعلى مستوى بعد.

وأنعش ويستهام حظوظه في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى بالمسابقة المحلية المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 45 نقطة، بفارق نقطتين أمام تشيلسي، صاحب المركز الخامس.

وقال مويس عقب المباراة “إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا”.

وأضاف مويس “اليوم شعرنا أنها كانت مهمة كبيرة وضخمة. توتنهام أحد الفرق الكبرى ويمتلك لاعبين رائعين. بالنسبة لنا كنا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على زخمنا هو أمر جيد حقًا”.

وأكد مويس أنه يشعر بأن فريقه مازال بحاجة لتقديم المزيد، حيث قال “أشعر وكأننا أنجزنا نصف العمل فقط . أعتقد أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل”.

أوضح مدرب ويستهام “لا أعتقد أننا وصلنا إلى أعلى مستوى بعد. لقد وجد اللاعبون طرقًا للصراع من أجل حصد النقاط من المنافس. لقد قاموا بعمل رائع.”