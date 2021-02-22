فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 25، والتي يستضيفها ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”.

عاد مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات من جديد عقب فوزه المستحق أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، ليستعيد وصافة ترتيب الدوري الانجليزي.

كان مانشستر يونايتد قد حقق فوزا وحيدا من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز، ما جعله يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط لصالح جاره “مانشستر سيتي”، ومع ذلك، هم أكثر الأندية غزارة تهديفية حتى الآن في المسابقة بـ53 هدفًا، بمتوسط ​​2.08 هدفًا في المباراة الواحدة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تقدم للمركز الثاني (مؤقتا)، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه أستون فيلا في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.