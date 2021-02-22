لاعب ريال مدريد السابق يتولى تدريب بورنموث بدلاً من تييري هنري!

قرر نادي بورنموث الناشط حاليًا في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى، تعيين لاعب ريال مدريد السابق، جوناثان وودجيت في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية موسم 2021/2020، بدلاً من التعاقد مع اسطورة آرسنال “تييري هنري” الذي توقف عن العمل منذ إقالته من تدريب موناكو منتصف الموسم الماضي.

وظهرت أنباء في الصحف البريطانية على مدار الـ 3 أيام الماضية أشارت إلى إمكانية عودة تييري هنري إلى إنجلترا كمدير فني لنادي بورنموث، غير أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح بين الطرفين.

وقال الموقع الرسمي لنادي بورنموث الانجليزي “يمكننا التأكيد على أن جوناثان وودجيت قد وافق على عقد قصير الأمد بموجبه سيتولى تدريب الفريق الأول حتى نهاية هذا الموسم”.

وكان جوناثان وودجيت صاحب الـ 41 عامًا قد عُين في منصب المدير الفني المؤقت لفريق بورنموث خلال المباريات الخمس الماضية بعد رحيل المدرب جيسون تيندال.

ورغم حداثة عهده في مجال التدريب واكتفاءه بتجربة قصيرة مع ناديه السابق “ميدلزبره” بموسم 2020/2019، إلا أن وودجيت نجح في قيادة بورنموث لتحقيق 7 نقاط في أربع مباريات بالدوري، إذ مُني بهزيمة وحيدة، وحقق الفوز في مناسبتين، بالاضافة إلى فوز ثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي ليتقدم للدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وقال رئيس بورنموث التنفيذي (نيل بليك) للموقع الرسمي للنادي “لقد أثارت احترافية جوناثان وودجيت وقيادته إعجاب مجلس الإدارة منذ توليه منصب المدير الفني المؤقت في ظروف صعبة. الأداء تحسن وكذلك النتائج، وحتى هزيمتنا أمام كوينز بارك رينجرز يوم السبت الماضي حدثت بعد عرض يستحق نتيجة أفضل”.

وأضاف “مع اقترابنا من جزء مهم من الموسم، الاستقرار والوضوح أمران غاية في الأهمية بالنسبة للجميع في النادي، مع وضع ذلك في الاعتبار بعد الانتهاء من البحث المكثف عن مدير فني جديد، نعتقد أن وودجيت هو أفضل مرشح لقيادة الفريق في آخر 15 مباراة من الموسم الحالي”.

ويحتل بورنموث المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” برصيد 49 نقطة بعد 31 جولة، وتفصله 7 نقاط فقط عن معادلة رصيد نقاط برينتفورد الثاني.

ولا يزال جوناثان وودجيت ضمن أسوأ 10 صفقات في تاريخ ريال مدريد، بعدما قام فلورنتينو بيريز بضمه في موسم 2005/2004 من نيوكاسل يونايتد بمبلغ فاق الـ 17 مليون يورو رغم الاصابات المزمنة التي يعاني منها اللاعب.

وودجيت الذي اعتزل في عام 2015 بين صفوف ميدلزبره، رحل عن صفوف ريال مدريد في عام 2007 بعد أن شارك في 9 مباريات فقط بمنافسات الدوري الاسباني.