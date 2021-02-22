فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد السكندري واسوان فى الدوري المصري

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاتحاد السكندري واسوان فى الدوري المصري، فى إحدى مباريات اليوم الاحد 21 فبراير 2021، ضمن مؤجلات الجولة 8.

حقق فريق اسوان فوزاً مستحقاً أمام مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على استاد الاسكندرية.

سجل أهداف أسوان عبد العزيز موسى في الدقيقة الثانية وأحمد سالم صافي في الدقيقة 77 ومحمد أسامة في الدقيقة 83، فيما سجل هدف الاتحاد السكندري رزاق سيسيه في الدقيقة 30.

ورفع اسوان رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فى المقابل توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

دخل الاتحاد السكندري اللقاء فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، وحقق زعيم الثغر فوزاً ثميناً بالجولة الماضية على حساب الاسماعيلي 1-صفر.

بينما دخل اسوان المباراة فى المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، وتعادل فى مباراته بالدوري فى الجولة الماضية أمام مضيفه الانتاج الحربي بهدف مقابل هدف.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى يوم 29-10-2020 فى الجولة 34 الموسم الماضي، والذي شهد فوز اسوان 3-1.

إليكم اهداف المباراة

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