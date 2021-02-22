فاتح تريم يطالب إدارة جالطة سراي بضم مصطفى محمد بشكل نهائي

أكدت تقارير صحفية تركية، الأحد، رغبة فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالطة سراي، بالتعاقد مع مصطفى محمد بشكلٍ نهائي بعد تألق النجم المصري مع متصدر الدوري التركي الممتاز.
ووفقًا لصحيفة “sozcu”، فإن فاتح تريم طلب تفعيل بند شراء مصطفى محمد، وزميله النيجيري هنري أونيكورو بنهاية الموسم الحالي.
وقال المدير الفني جالطة سراي في تصريحات نشرتها الصحيفة التركية: “يجب أن يشعر الثنائي (مصطفى محمد وهنري) أنهما ينتميان إلى النادي، وأن يركزا فقط في الملعب، ويجب أن تكون عقولنا مرتاحة”.
ويعيش مصطفى محمد حالة من التألق رفقة جالطة سراي، حيث نجح مهاجم منتخب الفراعنة في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات منذ قدومه من ي نهاية الشهر الفائت.
وتعاقد جالطة سراي مع مصطفى محمد لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، ويحق للفريق التركي شراء اللاعب بصفة نهائية مقابل 4 ملايين يورو.
ويتصدر جالطة سراي ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة متقدمًا على جاريه بشكتاش وفنربختشه بفارق 3 نقاط.
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