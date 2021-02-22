فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرجاء والمنستيري في الكونفدرالية “الزنيتي يهزم شبح تونغيث”

هزم حارس مرمى الرجاء البيضاوي المغربي “أنس الزنيتي” شبح تونغيث جديد في الدور الإقصائي الأخير المؤهل إلى مرحلة مجموعات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب تصديه لركلتي جزاء أمام الاتحاد المنستيري التونسي مساء اليوم الأحد خارج الديار.

وكان الرجاء قد ودع دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020 من الدور الاقصائي المؤهل لدور المجموعات بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام نادي تونغيث السنغالي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء وسط أجواء ماطرة.

وكاد السيناريو نفسه يتكرر اليوم الأحد في تونس أمام الاتحاد المنستيري في الكونفدرالية، ويودع فريق النسور الخضر المنافسات القارية عندما تقدم المنستيري بهدف حمل توقيع إلياس الجلاصي في الدقيقة 39، ليعدل النتيجة 1/1، حيث تفوق الرجاء بهدف نظيف في الذهاب.

لكن أنس الزنيتي تدخل بعد تحول المباراة لركلات جزاء ترجيحية، ليقود بطل الدوري المغربي الموسم الماضي للفوز على الاتحاد المنستيري -ثالث الدوري التونسي الموسم الماضي- بنتيجة 6 / 5 في إياب دور الـ32 الإضافي للمسابقة الافريقية الثانية.

شاهد فيديو ملخص مباراة الرجاء والمنستيري وركلات الجزاء