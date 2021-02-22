الدوري الانجليزي | مورينيو يعتذر لجمهور توتنهام على تراجع النتائج

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، عن خيبة أمله لاستمرار تراجع نتائج الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الأخيرة.

وواصل توتنهام نتائجه المتراجعة في المسابقة، عقب تلقيه هزيمته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، بعد خسارته 1 / 2 أمام مضيفه وست هام يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع، بفارق تسع نقاط خلف ويستهام، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علمًا بأن الفريق الأبيض مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وقال مورينيو عقب المباراة “أشعر بالحزن بالطبع ينتابني إحساس بأن النتيجة كان يجب أن تكون مختلفة عطفا لما قدمناه خاصة في الشوط الثاني”.

وأوضح مورينيو “خط دفاعهم كان رائعا. العمق الدفاعي لديهم جعل المباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا. بدأنا المباراة بخطأ وبدأنا الشوط الثاني بشكل آخر”.

وأضاف مدرب توتنهام “الفريق في الشوط الثاني كان يحاول القيام بكل شيء. لقد أتيحت لنا الفرص، سددنا الكرة في القائم، وقمنا بتمريرات عرضية رائعة في مواجهة المرمى”.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا “كان لدينا مواقع تسديد سهلة للتسجيل، لذا كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف”.