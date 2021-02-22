الدوري الايطالي | لوكاكو يكرر إنجاز بينيتو لورينزي مع انتر ميلان بعد 71 عامًا

كرر مهاجم إنتر ميلانو، روميلو لوكاكو رقمًا تاريخيًا مع النيراتزوري، بعدما هز شباك إيه سي ميلان في ديربي الغضب، الذي انتهى بفوز الفريق الملقب بالأفاعي بنتيجة (3-0)، اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وأحرز النجم البلجيكي الهدف الثالث للإنتر، ليصبح أول لاعب للنيراتزوري، يهز شباك الغريم المحلي، ميلان في 4 مباريات متتالية، منذ 71 عامًا.

ويعتبر مهاجم الإنتر الراحل، بينيتو لورينزي آخر لاعب حقق هذا الرقم، في عام 1950.

ورفع الإنتر بهذا الانتصار المستحق، رصيده إلى 53 نقطة، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، ميلان.

وفقد ميلان صدارة الدوري الإيطالي في الجولة الماضية لأول مرة الموسم الحالي 2020/21، بعد أن ظل 146 يومًا في المركز الأول، حيث تراجع للمركز الثاني خلف غريمه وجاره المحلي الإنتر، بفارق نقطة واحدة، وأصبح 4 نقاط الآن بعد هزيمة اليوم، لتتحطم آمال الروسونيري في استعادة لقب الكالتشيو الغائب عن خزائن النادي منذ 10 سنوات.