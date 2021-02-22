نتيجة مباراة الرجاء والاتحاد المنستيري في الكونفدرالية “تأهل قيصري للنسور في تونس”

بلغ الرجاء البيضاوي المغربي مرحلة مجموعات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 6 / 5 أمام مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي اليوم الأحد في إياب دور الـ32 الإضافي للمسابقة.

انتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز الاتحاد المنستيري بهدف نظيف حمل توقيع إلياس الجلاصي في الدقيقة 39، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها الرجاء على منافسه التونسي في لقاء الذهاب الذي جرى بالمغرب الأسبوع الماضي عندما سجل محمود بنحليب الهدف الوحيد.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لتبتسم في النهاية لمصلحة حامل لقب بطولة الدوري المغربي بعدما تصدى حارس منتخب المغرب للمحليين “أنس الزنيتي” لركلتي جزاء.

وصعد نابسا يونايتد الزامبي لدور المجموعات أيضا، عقب تعادله 2 / 2 مع ضيفه جورماهيا الكيني في الوقت القاتل، مستفيدا من فوزه 1 / صفر على ملعب منافسه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

يذكر أن دور الـ32 الإضافي يقام بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 للكونفيدرالية، والفرق الخاسرة من الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات في المسابقة غدا الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة.