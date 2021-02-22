أنشيلوتي يكشف كيف أوقف محمد صلاح وهجوم ليفربول في قمة الدوري الانجليزي

عبر المدير الفني لإيفرتون، كارلو أنشيلوتي عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على مضيفه وجاره المحلي ليفربول، بنتيجة (2-0)، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيفرتون هدفًا مبكرًا للغاية في الدقيقة الثالثة بتوقيع البرازيلي ريتشارليسون، وظل التوفيز صامدًا أمام هجوم ليفربول، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر الأيسلندي جيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء في الدقيقة (83).

ويحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف خلف السادس ليفربول، وأكد أنشيلوتي أن إيفرتون يسعى وراء مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم 2021/21.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية عقب المباراة: “أنا مسرور للغاية من أجل النادي والمشجعين، أتمنى أن يحتفلوا الليلة، كان عرضًا جيدًا، لعبنا بقتالية وروح عالية أنا سعيد حقًا”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “لعبنا في الأمام بمهاجمين: رودريجيز وريتشارليسون، وخضنا المباراة بوجود كولمان (الظهير الأيمن) من أجل الحد من خطورة انطلاقات روبرتسون (الظهير الأيسر لليفربول)، بالإضافة لـ4 لاعبين في الخلف من أجل السيطرة على صلاح، ماني، وفيرمينيو”.

وتابع: “كنا نريد تفادي الضغط من ليفربول، وفي بعض الأحيان حصلنا على فرصة اللعب وعاد ريتشارليسون (لتشكيل خطورة)، إنه يسجل الأهداف بثبات كبير، إنه لديه تلك الجودة”.

وواصل: “يجب أن نتمتع بثبات أكثر في ملعبنا ونعمل على هذا، نقاتل من أجل المقاعد الأوروبية ونحن في وضع جيد، هذا النوع من العروض يساعدنا على تحسين الإيمان بالفريق”.

وأشاد أنشيلوتي بحارس مرمى الفريق جوردان بيكفورد، الذي تصدى لعدة تسديدات خطيرة، قائلًا: “لقد أدى بشكل جيد حقًا، إنه يتقبل الانتقاد، يجب أن تفعل ذلك لتكون أفضل، وهذا ما فعله”.

وأنهى إيفرتون بهذا الفوز عقدة الريدز التي لازمته في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعتبر هذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي للحُمر في البريميرليج، بعد الخسارة أمام برايتون، مانشستر سيتي، وليستر.

وبحسب شبكة “أوبتا سبورت” للإحصائيات الرياضية، فإن هذا الفوز هو الأول للتوفيز على الريدز بملعب الأخير “آنفيلد” في الدوري الإنجليزي منذ 20 مباراة.

ويعود آخر فوز حققه التوفيز على أرض الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سبتمبر 1999.

كما يعد هذا الفوز هو الأول للتوفيز على حساب الريدز بعد 24 مباراة جمعت بين الفريقين في مختلف المنافسات، منهيًا بهذا الانتصار أطول مسيرة للريدز بدون خسارة أمام فريق واحد على الإطلاق.