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مدرب سبورتنج لشبونة الأسبق: محمد صلاح أفضل من ليفاندوفسكي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادَ ليونيل بونتيس، المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري وسبورتينج لشبونة، بإمكانيات النجم المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي.

وقال بونتيس في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «محمد صلاح هو الأفضل في العالم بعد ليونيل نجم وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مشيراً إلى أنه يتفوق على بعض اللاعبين مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، وأنه سيحقق الكرة الذهبية يوماً ما».

واختتم بونتيس، ليفربول يعاني هذا الموسم، رغم أنه تمكن من حصد لقب الموسم الماضي بنفس المجموعة من اللاعبين، وأتمنى تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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