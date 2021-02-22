شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سبورتنج لشبونة الأسبق: محمد صلاح أفضل من ليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادَ ليونيل بونتيس، المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري وسبورتينج لشبونة، بإمكانيات النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال بونتيس في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «محمد صلاح هو الأفضل في العالم بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مشيراً إلى أنه يتفوق على بعض اللاعبين مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، وأنه سيحقق الكرة الذهبية يوماً ما».

واختتم بونتيس، ليفربول يعاني هذا الموسم، رغم أنه تمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بنفس المجموعة من اللاعبين، وأتمنى تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة