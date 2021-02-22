شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أسوان: «3 نقاط تفصلنا عن المربع الذهبي.. وتشبيهي بالشناوي شرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر رضوان، حارس مرمى نادي أسوان، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع أبناء الجنوب، بالموسم الحالي.

وأضاف عمر رضوان حارس مىمي اسوان ،خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»: «وصولنا للمركز العاشر أمر جيد، ويفصلنا عن المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، وأتمنى التوفيق مع أسوان».

وأكد :«هناك روح بين اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية، نسعى لتحسين مركزنا الفترة المقبلة وأشكر الجماهير على الدعم».

وأكمل:«المستوى الذي أقدمه، يأتي بتوفيق الله، ثم بمساعدة زملائي، وأتمنى أن أعود للأهلي يوما ما، إنه حلم كبير وشرف لي تشبيهي بمحمد الشناوي، وأركز حاليا لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي».

وأتم :«المنافسة قوية بين حراس المنتخب الأوليمبي، ولا نسمح لأي حارس باللعب على حسابنا في الأولمبياد».