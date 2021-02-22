شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: فوز أسوان على الاتحاد السكندري ليس وليد الصدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي أسوان، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الاتحاد السكندري، مساء الأحد، بالدوري الممتاز.

وأضاف علاء عبدالعال،خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، مباراة المقاولون العرب كانت بداية العودة للانتصارات، واستكملت اليوم بالفوز على الاتحاد السكندري«.

وأكمل: «لاعبو أسوان حققوا أداء جيدًا، والفوز ليس وليد الصدفة، وأسعى لتطوير نقاط القوة في فريقي اسوان».

وتابع :«تقارب المستويات يزيد من قوة مباريات الموسم الحالي، وأهدي هذا الفوز الثمين لجماهير أسوان، العاشقة للكرة».