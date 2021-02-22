شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يشكو من سوء التحكيم أمام الإسماعيلي: «لم تحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن تعليمات حلمي طولان كانت اللعب على الفوز أمام الإسماعيلي.

وقال عبدالناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «تعليمات حلمي طولان كانت اللعب على الفوز أهم من أي شئ، استقبلنا هدفا مباغتا».

وأكمل: «استحوذنا بشكل أكبر من الاسماعيلي وأهدرنا أكثر من فرصة لتسجيل الأهداف».

وتابع: «لم تحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة، والحكم لم يلجأ لتقنية الفيديو رغم اعتراض اللاعبين».

وأضاف: «محمد شريف كان له ركلة جزاء الجميع رأها إلا الحكم».

وأتم: «تقنية الفيديو من المهم أن تكون موجودة لكن أتمنى أن نحد من اخطاءها».