شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خيري: فضلت الانضمام للأهلي عن الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد خيري، لاعب الأهلي السابق، إنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء عن الزمالك بسبب الاستقرار في ذلك الوقت 2013.

وقال خيري في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن دوري الأبطال سيمنح الجيل الحالي للأهلي دوافع كبيرة.

واضاف أن محمد حمص لاعب مميز واي لاعب وسط يتمنى أن يجاوره في الملعب.

وأتم: «لن يشعر بقيمة الاسماعيلي إلا لمن لعب له والدراويش سيعود للقمة مرة أخرى».

وأشار إلى أن «الاصابة سر رحيلي عن الأهلي والأطباء أجمعوا على عدم ممارستي لكرة القدم».

وقال إن الأطباء أجمعوا على عدم قدرته على ممارسة كرة القدم بعد إجراء جراحة بالظهر اثناء فترته بالناشئين بالاسماعيلي.

وأكد أنه لم يتهاون في الأهلي سواء في التدريبات أو المباريات في أي فترة وان التوفيق لم يحالفه بسبب الاصابات.