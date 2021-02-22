الأهلي يتفوق على بايرن ميونيخ وبرشلونة في القرن الـ21 (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق الأهلي على عدد من الأندية الأوروبية في قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين.

وتفوق الأهلي بـ45 لقبا على عدد عملاق أوروبا بايرن ميونخ الذي توج بعدد 44 لقبا وحصد السداسية خلال الموسم المنصرم بعد تتويجه بمونديال الأندية.

وفقا للحساب الرسمي لجلوب سوكر على موقع فيس بوك- الأندية الأكثر ألقابا في القرن 21، يتصدرها الأهلي برصيد 45 لقبا، يتبعه بايرن ميونخ برصيد 44 لقبا يليه لينكولن ريد أمبس من جبل طارق ثم بورتو وبرشلونة وسيلتك وشاختار وأوكلاند سيتي وباريس سان جيرمان.

الأهلي يتفوق على بايرن ميونيخ وبرشلونة في القرن الحادي والعشرين

وكان الأهلي اختتم مرانه الثاني اليوم على ملعب جيمخانا في تنزانيا، من خلال تقسيمة قوية شهدت تركيز المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ مجموعة من التعليمات والجمل الفنية المحددة.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية بطول الملعب، استمرت 30 دقيقة، قام المدير الفني خلالها بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين. ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصرا غدا الثلاثاء.