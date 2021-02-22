شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الصفتي: غياب الفار منح الأهلي دوري 2009.. وهذه نصيحتي ‏لمدافع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الصفتي، مدافع فريق الزمالك السابق، أن غياب تفنية الفار عن كرة القدم في مواسم سابقة منحت الأهلي الأفضلية بسبب أخطاء التحكيم التي صبت في مصلحته حسب وصفه.

وقال الصفتي في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:«في موسم 2008-2009 قام أبوتريكة بدفع لاعب طلائع الجيش ولو كان الفار متواجداً في ذلك الموسم لانتهت المباراة بالتعادل وحقق الاسماعيلي الدرع».

وواصل:«أنصح محمود علاء بعدم الانشغال بالواجبات الهجومية على حساب مركزه الأصلي كمدافع».

وأنهى:«مباراة المحلة والهدف الثاني الذي سُجل في الزمالك لم أرى خلاله محمود علاء الذي اندفع للهجوم على حساب التمركز في الخلف».