شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الصفتي يكشف عن كواليس «خناقته» مع عماد متعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الصفتي، مدافع الزمالك والمصري السابق، عن كواليس مشادته المعتادة مع عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، قبل اعتزال الثنائي.
وقال الصفتي خلال ظهوره عبر شاشة قناة الزمالك:«لم تحدث أزمات كبيرة بيني وبين عماد متعب».
وأوضح:«في إحدى مباريات الأهلي والمصري قلت له» الأهلي محظوظ أوي«، بعد تسجيل الفريق الأحمر هدفين مع نهاية المباراة».
وأتم: «متعب رد على حديثي بجملة: يلا بقى».
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