شكرا لقرائتكم خبر عن «لو تعاقد مع رمضان صبحي».. عمرو الصفتي يتوقع تتويج الزمالك بالدوري 6 مواسم متتالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عمرو الصفتي، مدافع الزمالك السابق، أن رمضان صبحي، جناح الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، هو أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي.
وقال الصفتي خلال ظهوره على شاشة قناة الزمالك: «لو الزمالك يمتلك رمضان صبحي سيُتوج بالدوري الممتاز لمدة 6 مواسم متتالية».
وأوضح: «رمضان يجد الحلول دائماً ويصنع ويسجل الأهداف بمهارة كبيرة وأتمنى أن يتعاقد معه الزمالك».
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