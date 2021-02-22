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«لو تعاقد مع ‏رمضان صبحي».. عمرو الصفتي يتوقع تتويج الزمالك بالدوري 6 مواسم متتالية

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عمرو الصفتي، مدافع الزمالك السابق، أن رمضان صبحي، جناح الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، هو أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي.

وقال الصفتي خلال ظهوره على شاشة قناة الزمالك: «لو الزمالك يمتلك رمضان صبحي سيُتوج بالدوري الممتاز لمدة 6 مواسم متتالية».

وأوضح: «رمضان يجد الحلول دائماً ويصنع ويسجل الأهداف بمهارة كبيرة وأتمنى أن يتعاقد معه الزمالك».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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