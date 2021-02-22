شكرا لقرائتكم خبر عن «لو تعاقد مع ‏رمضان صبحي».. عمرو الصفتي يتوقع تتويج الزمالك بالدوري 6 مواسم متتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عمرو الصفتي، مدافع الزمالك السابق، أن رمضان صبحي، جناح الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، هو أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي.

وقال الصفتي خلال ظهوره على شاشة قناة الزمالك: «لو الزمالك يمتلك رمضان صبحي سيُتوج بالدوري الممتاز لمدة 6 مواسم متتالية».

وأوضح: «رمضان يجد الحلول دائماً ويصنع ويسجل الأهداف بمهارة كبيرة وأتمنى أن يتعاقد معه الزمالك».