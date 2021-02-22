شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيث.. وباتشيكو يعقد مؤتمرًا صحفيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد صباح الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيث السنغالي للاتفاق على كافة تفاصيل اللقاء المقرر له الثلاثاء في تمام السادسة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السنغال بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحضر الاجتماع من نادي الزمالك كلا من منتصر الرملاوي إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات بالنادي، ومندوب من الجانب السنغالي، وطاقم التحكيم الغاني بقيادة دانيال لاريا.

فيما يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المؤتمر الصحفي المقرر لمواجهة فريق تونجيث السنغالي غدا في ملعب لاديور الذي يستضيف المواجهة.

وسيشهد المؤتمر الحديث عن المواجهة الأفريقية، والاستعداد لها في ظل ضيق الوقت قبل المباراة.

ووصل الزمالك مساء الأحد إلى السنغال بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة 24 ساعة، ويستعد الفريق لمواجهة تونجيث السنغالي الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.