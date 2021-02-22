شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«كاف»: لا تأجيل لمباراة الزمالك.. وصدمة في جهاز الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصيب الجهاز الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بصدمة كبيرة بعدما نما إلى علمهم رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراتهم امام تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها فدا الثلاثاء المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الكاف متواجد حاليا في السنغال، فان ادارة المسابقات ترفض تماما أي تأجيل المباراة ولو حتي يوم واحد كما طلب نادي الزمالك، موكدا انه لا يوجد أي داع للتأجيل لعدم توفر أي شرط من شروط التأجيل خصوصا وان تاخر الزمالك في الوصول إلى السنغال خطا من ادارة الزمالك وهو المسوول عنها.

وكانت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك قد أعلنت رسميا طلبها تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي «كاف» لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.