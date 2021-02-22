شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدعم قائمة المنتخب الأولمبي في أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزى فى قائمة الـ50 لاعبا الأولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

شوقي غريب كشف خلال تصريحاته الصحفية إنه قرر وضع اسم صلاح فى القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر.

وتابع لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه فى القائمة الأولية حتى يحفظ بفرص انضمامه انتظارا للقائمة النهائية وأن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2021، تضم 50 لاعبا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.