شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الصفتي: «شيكابالا أفضل من لمس الكرة في مصر.. ويأتي ثالثًا بعد ميسي ورونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الصفتي، مدافع الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا هو أفضل من لمس الكرة في تاريخ اللعبة بمصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «أرى أن شيكابالا من أفضل لاعبي العالم».

وواصل: «أضع شيكابالا ثالثاُ في الترتيب بعد ميسي وكريستيانو رونالدو، وكان قادراً في وقت من الأوقات أن يكون بالفعل ضمن أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم».

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الزمالك بتأجيل المباراة بعد تأخر وصول بعثة للسنغال بسبب أزمة التصريحات.