شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الصفتي: «محمد صلاح كان بيجري وخلاص زمان ويخبط في ‏الإعلانات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الصفتي، مدافع الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، تطور كثيراً في الوقت الحالي.

وأضاف خلال تصريحات لقناة الزمالك: «محمد صلاح زمان كان ياخد الكورة ويجري وخلاص، لحد ما يخبط في الاعلانات، ولعبت ضده وهو في المقاولين».

وعن سؤاله عن إمكانية إيقاف محمد صلاح لو كان مستمراً في الملاعب رد الصفتي: «بالطبع حالياً لا».