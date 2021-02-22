شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الصفتي: الزمالك وبيراميدز أفضل من الأهلي.. وكنت أقوى مدافع ‏في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الصفتي، مدافع الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، أن النادي الأهلي يأتي ثالثاً في الترتيب من وجهة نظره من حيث الأفضل بين أندية مصر في الوقت الحالي.

وقال الصفتي عبر شاشة قناة الزمالك:«الزمالك هو أفضل فريق في مصر ويليه بيراميدز ثم الأهلي، أتحدث عن القوة الهجومية وجودة اللاعبين».

وواصل:«المصري يأتي رابعاً من وجهة نظري من حيث القوة الهجومية».

وأكمل:«كنت أفضل لاعب في مصر خلال مشواري مع المصري البورسعيدي، ومع انضمامي للزمالك أرى أنني أتساوى مع وائل جمعة في الأداء والمستوى».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه سيكون أفضل مدافع في مصر لو كان لاعباً في الوقت الحالي قائلاً: «الكورة دلوقتي بقت سهلة أوي».