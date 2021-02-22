شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يقرر سفر المنتخب إلى نيروبي 22 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سفر بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى نيروبي يوم ٢٢ مارس المقبل، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني في ٢٥ مارس في إطار الجولة الخامسة من التصفيات القارية.

جاء ذلك بعدما استقر الجهاز الفني على بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم ٢٠ مارس على أن يكون السفر يوم ٢٢ لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التي وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب برئاسة المهندس أحمد مجاهد قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر المغلق لمواجهة جزر القمر بالقاهرة يوم ٢٩ مارس في آخر جولات التصفيات.