مانشستر سيتي يعزز صدارته بتغلبه على أرسنال بهدف نظيف

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حقق فريق مانشستر سيتي الفوز 18 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمته لفريق أرسنال.

فلم يُهدر سيتي أي نقطة في جميع مباريات الدوري التي لعبها منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ودخل المباراة في ملعب أرسنال بعزيمة واضحة وإصرار على مواصلة مسيرة الفوز، إذ لم تمض إلا دقيقتان حتى ارتقى رحيم ستيرلينغ ليقطع تمريرة رياض محرز برأسه ويسكن الكرة في شباك أصحاب الأرض.

وفي الربع ساعة الأولى من المباراة سدد لاعبو سيتي أربع مرات باتجاه مرمى أرسنال، الذي لم يرد ولو بواحدة. وظهر أصحاب الأرض متخوفين من ضيوفهم الذي ضربوا عليهم حصارا بالهجمات المتكررة.

ولكن عادت الثقة لأرسنال بمرور الوقت، عندما حاول كيران تييرني مباغتة إيدرسون حارس سيتي من بعيد، واستغل بوكايو ساكا سرعته على الجناح لقيادة هجمات معاكسة.

وخف ضغط سيتي في الشوط الثاني، ولكن بقي زملاء محرز الأكثر تهديدا لمرمى المنافس عن طريق العائد من الإصابة كيفن ديبروين وإلكاي عاندوغان وجواو كونتشيلو.

وانتهت المباراة بهدف نظيف لصالح سيتي الذي يتربع على عرش الدوري بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني، و13 مباراة متبقية.

أما أرسنال فيحتل المركز 10 بفارق 6 نقاط تفصله عن صاحب المركز السادس.

وكان سيتي استرجع قوته الهجومية الضاربة، إذ حقق 18 هدفا في المباريات الست الأخيرة له في الدوري، قبل أن يواجه أرسنال.

واكتفى بفارق ضئيل ولكنه فوز سهل، إذ لم يجد حارسه إيدرسون أي صعوبة في التعامل مع كرات فريق أرسنال.

وحقق سيتي أيضا رقما قياسيا له هذا الموسم هو الفوز في 11 مباراة خارج الديار في جميع المنافسات.

أما أرسنال فكان قد خسر 7 مباريات في الدوري لعبها في الفترة الأخيرة أمام سيتي، وعليه فإن الفوز هذه المرة أمام فريق في أوج قوته لم يكن متوقعا.