شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم يدقون باب الرحيل عن الزمالك بفرمان باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج 4 لاعبين من نادى الزمالك، من حسابات المدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو، خلال الفترة الماضية، واقتربوا من الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر الزمالك، قمة جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف، وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وتوترت العلاقة بين اللاعبين والمدرب البرتغالى جايمى باتشيكو، بعد التجاهل الكبير لهم وعدم مشاركتهم فى المباريات، وبدأ بعضهم فى البحث عن فرصة للرحيل عن صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل، بعد استمرار تجاهلهم.

محمود عبد العزيز

أصبح عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك، خارج حسابات باتشيكو، رغم رفض الزمالك عروضا لإعارته فى الميركاتو الشتوى الأخير، وتوقع اللاعب الحصول على فرصة مع الفريق، خاصة أنه مقيد فى القائمة الأفريقية، وأن النادى رفض إعارته لسموحة والإسماعيلى وإنبى فى يناير الماضي.

ولم يشارك اللاعب، فى أى دقيقة مع الزمالك خلال الموسم الحالى، وجرى استبعاده من قائمة الفريق طوال الموسم، باستثناء لقاء المقاولون العرب فى الجولة الافتتاحية للدورى، حيث ظل على مقاعد البدلاء.

أحمد عيد

يفكر أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى مغادرة النادى، بعدما أصبح خارج حسابات المدرب فى الفترة الأخيرة فى ظل الاعتماد على حازم إمام بصورة أساسية، واعتماد باتشيكو أحيانا على أحمد زيزو فى مركز الظهير الأيمن وعدم منحه فرصة فى المباريات حتى الآن.

ولم يشارك لاعب الزمالك الصاعد، فى أى مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالى، وظهر على مقاعد البدلاء بانتظام خلل المباراتين الأخيرتين.

حمزة المثلوثي

اشتكى الظهير الأيمن التونسى، من عدم مشاركته مع الفريق منذ تعافيه من إصابة لحقت به مؤخرا، بعدما فوجئ باستبعاده من حسابات المدير الفنى، ليعقد جلسة معه، طالبه خلالها بتحديد موقفه، سواء بالاعتماد عليه، أو منحه فرصة الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ومنذ انتقاله للزمالك لم يشارك المثلوثى سوى فى مباراتين فقط، ولم يسجل أو يصنع أى أهداف، فيما تواجد على مقاعد البدلاء فى 6 مباريات، وتم استبعاده نهائيا من 4 مباريات أخرى.

محمد عواد

اتخذ حارس مرمى الزمالك، قرارا بالرحيل عن الفريق بالفعل، وبدأ فى البحث عن عرض للاحتراف فى أحد الأندية العربية، بعد استبعاده من قائمة الفريق فى المباريات الماضية، وعقب تماثل الحارس محمود عبدالرحيم "جنش" للشفاء من الإصابة.

ويرفض عواد، فكرة أن يكون الحارس الثالث فى الفريق، بعد الثنائى محمد أبو جبل ومحمود جنش، حيث لم يشارك الحارس فى أى مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي.