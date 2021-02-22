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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يطمـئن جماهير الزمالك بعلامة النصر فى أول صورة من السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحلة مرهقة عاشها لاعبو فريق الزمالك خلال رحلتهم من القاهرة إلى السنغال، من أجل المواجهة المرتقبة في ثانى جولات دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلا أن هذا الإرهاق لم يمنع عبد الله جمعة من البعث برسالة أمل إلى جمهور الفريق عبر حسابه على موقع "إنستجرام".
وذلك بعدما نشر صورة له فور وصول الفريق إلى السنغال، ورفع يديه في إشارة إلى علامة النصر لطمأنة جماهير الفريق على سعيهم للحصول على الثلاثة نقاط الأولى بمشوار الفريق.
عبد الله جمعة من السنغال
طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.
وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.
يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية، ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.