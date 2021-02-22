شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يطمـئن جماهير الزمالك بعلامة النصر فى أول صورة من السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلة مرهقة عاشها لاعبو فريق الزمالك خلال رحلتهم من القاهرة إلى السنغال، من أجل المواجهة المرتقبة في ثانى جولات دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلا أن هذا الإرهاق لم يمنع عبد الله جمعة من البعث برسالة أمل إلى جمهور الفريق عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وذلك بعدما نشر صورة له فور وصول الفريق إلى السنغال، ورفع يديه في إشارة إلى علامة النصر لطمأنة جماهير الفريق على سعيهم للحصول على الثلاثة نقاط الأولى بمشوار الفريق.



عبد الله جمعة من السنغال

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية، ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.