شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: الجهاز الفني للمنتخب أجّل زيادة مرتباته بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري أجل من تلقاء نفسه زيادة رواتبه، بعد تفشي أزمة كورونا ولا يهتم بالجدل المثار حول زيادة المرتبات، موضحا أن الجهاز الفني يهدف إلى الفوز في المباراتين المقبلتين.

وقال بركات، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، الأحد، أن المحترفين المصريين في الخارج بعضهم سينضم لمعسكر المنتخب بالقاهرة قبل السفر لكينيا، والبعض الآخر سيلحق بالفريق في كينيا مباشرة حسب أجندة مباريات كل لاعب.

وتابع مدير المنتخب، إن وجوده كلاعب في المنتخب اسهل من مهمته كمسئول، مبديا إعجابه بالمستوى الذي يقدمه المحترفين في الخارج وما لذلك من انعاكاسات إيجابية على مستوى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وقال الزئبقي: "سعيد بمستوى اللاعبين جميعهم، بالنسبة لمحمد صلاح أتمنى حصوله على لقب الهداف بالدوري الإنجليزي للمرة الثالثة وما يقدمه يسعدنا كمصريين قبل أن نكون مسئولين".

وأعلن بركات أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة يضع قائمة مبدئية من 50 لاعبا استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقبلتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2022 بالكاميرون.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على موعد مباراة كينيا في نيروبي يوم 25 مارس المقبل، على أن تلعب مباراة جزر القمر في القاهرة يوم 29 من الشهر نفسه.

وأكد مدير المنتخب الوطني، أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب حرص على توضيح كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، موضحا أن القائمة تم اختيارها بهذا العدد الكبيرة تحسبا لأى طوارئ على أن يتم تقليصها لـ26 لاعبا قبل السفر لكينيا.

يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مع اتحاد الكرة واللجنة الطبية بالجبلاية عن حل لأزمة الحجر الصحى للاعبين المحترفين قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى شهر مارس المقبل، بعدما بات استدعاء المحترفين للمعسكر المقبل أمرا غير محسوم بسبب الإجراءات الطبية المتبعة فى أوروبا للحد من فيروس كورونا.

ويسعى اتحاد الكرة للتواصل مع الأندية التى يلعب لها اللاعبون المحترفون للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية فى مصر خلال المعسكر بشكل صارم على أمل السماح للاعبين بالحضور إلى معسكر المقبل.