شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 21 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 21 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وصول الزمالك للسنغال بعد رحلة طيران استمرت 24 ساعة، بالإضافة لصعود بيراميدز لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على راسينك بطل كوت ديفوار بهدفين نظيفين

بيراميدز يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بالفوز على راسينج كلوب الإيفواري.. فيديو

حسم فريق بيراميدز تأهله لدور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب الإيفواري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد فى إياب دور الـ 32 التكميلى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

شوقى غريب يقيد محمد صلاح فى قائمة الـ50 لاعبًا الأولية لأولمبياد طوكيو

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى قائمة الـ50 لاعبًا الأولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

إنبى يتعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله.. فيديو

نجح فريق إنبى في خطف نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى في المباراة التي أنتهت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله والتي أقيمت بإستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة عشر للدورى .

بعثة الزمالك تصل السنغال بعد رحلة طويلة 24 ساعة وصلت بعثة فريق الزمالك إلى السنغال بعد ما يقرب من 24 ساعة، حيث غادرت البعثة القاهرة أمس في السابعة مساءً، لمواجهة فريق تونجيت السنغالى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل. المقاولون يصحح المسار ويهزم الجونة في عقر داره 3/2 في مباراة مجنونة استعاد فريق المقاولون العرب، نغمة الانتصارات من جديد بعدما تغلب على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تناقش مع البدرى ترتيبات معسكر مارس عقدت اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري للاطمئنان على آخر ترتيبات معسكر الفريق الشهر المقبل في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي اللجنة. شهد اليوم الأحد 21 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وصول الزمالك للسنغال بعد رحلة طيران استمرت 24 ساعة ، بالإضافة لصعود بيراميدز لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على راسينك بطل كوت ديفوار بهدفين نظيفين