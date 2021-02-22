شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أسوان: لن نسمح لأي حارس باللعب على حسابنا في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر رضوان، حارس مرمى أسوان، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع أبناء الجنوب، بالموسم الحالي، مضيفا:" وصولنا للمركز العاشر أمر جيد، ويفصلنا عن المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، وأتمنى التوفيق مع أسوان".

وأكد رضوان خلال تصريحات تلفزيونية:" هناك روح بين اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية، نسعى لتحسين مركزنا الفترة المقبلة وأشكر الجماهير على الدعم والمستوى الذي أقدمه، يأتي بتوفيق الله، ثم بمساعدة زملائي، وأتمنى أن أعود للأهلي يوما ما ، إنه حلم كبير وشرف لي تشبيهي بمحمد الشناوي، وأركز حاليا لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي".

واختتم :" المنافسة قوية بين حراس المنتخب الأوليمبي، ولا نسمح لأي حارس باللعب على حسابنا في الأولمبياد".

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

تقدم أسوان بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي، حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: لواي داميون أونانا، محمود رزق، السيد سالم، وفوزي الحناوي، وخط الوسط: خالد الغندور، كريم الديب، عمار حمدي، وأحمد نبيل مانجا، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، وويليامز روماريو.