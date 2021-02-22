شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالى صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد صباح اليوم الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي للاتفاق على كافة تفاصيل اللقاء المقرر له الثلاثاء في تمام السادسة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السنغال بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحضر الاجتماع من نادي الزمالك كلا من د منتصر الرملاوي إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسئول المهمات بالنادي، ومندوب من الجانب السنغالي، وطاقم التحكيم الغاني بقيادة دانيال لاريا.

فيما يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المؤتمر الصحفي المقرر لمواجهة فريق تونجيث السنغالي اليوم في ملعب لاديور الذي يستضيف المواجهة.

وسيشهد المؤتمر الحديث عن المواجهة الأفريقية، والاستعداد لها في ظل ضيق الوقت قبل المباراة.

وخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك عقب وصولهم فندق الإقامة بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

كما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على استغلال رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي.

وقام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.