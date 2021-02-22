شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 21 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وصول الزمالك للسنغال بعد رحلة طيران استمرت 24 ساعة، بالإضافة لصعود بيراميدز لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على راسينج كلوب بطل كوت ديفوار بهدفين نظيفين، بالإضافة لإقامة ثلاث مباريات بالدورى أسفرت عن تحقيق المقاولون لفوز غالى خارج ملعبه على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الإسماعيلى مع إنبى بهدف لمثله، وفجر أسوان كبرى المفاجأت بالفوز على الإتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بيراميدز يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بالفوز على راسينج كلوب الإيفواري.. فيديو

حسم فريق بيراميدز تأهله لدور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب الإيفواري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد فى إياب دور الـ 32 التكميلى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

شوقى غريب يقيد محمد صلاح فى قائمة الـ50 لاعبًا الأولية لأولمبياد طوكيو

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى قائمة الـ50 لاعبًا الأولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

إنبى يتعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله.. فيديو

نجح فريق إنبى في خطف نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى في المباراة التي أنتهت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله والتي أقيمت باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة عشر للدورى .

تواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول مع يوسف أوباما لاعب الزمالك خلال الساعات الماضية، للتأكيد على أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى يضعه تحت الأنظار قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022