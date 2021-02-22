شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بالسنغال: وفرنا ساعتين لرحلة الزمالك.. وتوجد عاصفة ترابية حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، نجاح السفارة فى توفير ساعتين من رحلة الزمالك المتعثرة إلى السنغال بالعبور من موريتانيا بدلا من مالى، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقالت سفيرة مصر، في السنغال في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "نجحنا فى توفير ساعتين من رحلة الزمالك المتعثرة إلى السنغال بالعبور من موريتانيا بدلا من مالى، وتأخر تصريح عبور الزمالك من موريتانيا بسبب الأجواء الأمنية المقلقة في هذه المنطقة".

وأضافت نهى خضر: "البعثة حاليا بتجرى المسحة المتعلقة بمباراة تونجيث وهيرتاحوا النهادرة وهيبدأوا الاستعداد من بكرة والزمالك طالب الاتحاد الأفريقي تأجيل المباراة 24 ساعة بسبب تأخر الوصول".

وتابعت السفيرة: "حاليا فيه عاصفة ترابية تضرب السنغال أتمنى أن تنتهى قبل مباراة الزمالك وتونجيث، حتى لا تؤثر على أجواء المباراة، ومنتظرين رد الاتحاد الأفريقي".

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الأفريقية للأندية، ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.