شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: فوزنا على الاتحاد السكندري ليس وليد الصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق أسوان،أن هدفه فى بداية مشواره مع أبناء زهرة الجنوب كان إيقاف سلسلة الهزائم، وحققنا بعض التعادلات مع فرق قوية فى بداية مهمتى مثل الزمالك وسيراميكا".

تابع عبد العال فى تصريحات تلفزيونية:" مباراة المقاولون العرب كانت بداية العودة للانتصارات واستكملت اليوم بالفوز على الاتحاد السكندرى وأسعى لاستغلال نقاط القوة فى فريقى لتحقيق الانتصارات،ولاعبو أسوان حققوا أداء جيد والفوز ليس وليد الصدفة وتقارب المستويات يزيد من قوة الدورى فى الموسم الحالي".

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

تقدم أسوان بهدف مباغت فى الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل فى الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل فى الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث فى الدقيقة 83.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى، حراسة المرمى: محمد صبحى، وخط الدفاع: لواى داميون أونانا، محمود رزق، السيد سالم، وفوزى الحناوى، وخط الوسط: خالد الغندور، كريم الديب، عمار حمدى، وأحمد نبيل مانجا، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، وويليامز روماريو.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى، عمر رضوان، أحمد سالم صافى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلوانى، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيرى، سولمان منساه، عمر الداحي.أهداف مباراة أسوان والاتحاد السكندرى بالدورى اليوم الأحد

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، جمعها من بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 4 مواجهات والتعادل فى ثلاثة مرات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.