شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: أفشة لن يكون له دور مع الأهلي لو لعب بثلاثي ارتكاز ضد سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء نبيل، المدير الفني السابق لفريق المقاولون، أن ثنائية بدر بانون وأيمن أشرف الأفضل في دفاع الأهلي؛ لأن بانون يمتاز بالهدوء داخل الملعب وأشرف يمتاز بالقوة والحماس، مشيرا إلى أن محمود وحيد قادر على تعويض علي معلول في قيادة الجبهة اليسى بمباراة سيمبا التنزاني.

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي، إن الدفع بمحمد مجدي أفشة حال دفع موسيماني بـ3 لاعبين في وسط ملعب الأهلي بمباراة سيمبا لن يكون مجديا للفريق الأحمر، خاصة أنه لا يجيد اللعب على الأطراف، سواء يمينا أو يسارا، وقد يدفع به موسيماني لتحقيق الهدف من المباراة، ثم يسحبه ويدفع بلاعب وسط ثالث لتأمين وسط ملعبه.

تعجب نبيل من استبعاد أليو ديانج من المشاركة الأساسية مع الأهلي، رغم أنه كان في أعلى فورمة له قبل تجميده، مؤكدا أن ديانج من أرقى اللاعبين الأجانب في مصر ويملك ذكاء كبير داخل الملعب، مفسرا ذلك بأنه قد يكون لأن اللاعب يحصل على كروت صفراء كثيرا، ولكنه ليس مبررا على استبعاده من المشاركة.

وأضاف أنه يجب على موسيماني منح الفرصة لمحمد شريف؛ لأنه لاعب مميز ويستحق الحصول على فرصة كاملة مع الفريق الأحمر، موضحا أنه يجب مساندة مروان محسن من الجمهور والنادي، رغم أنني من أكثر الأشخاص الذين هاجموه، وفي الفترة الحالية لا بد من دعم اللاعب لأنه تأثر بالانتقادات، وعلينا الحفاظ على لاعبينا.