شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لموسيماني اليوم للحديث عن مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر صباح اليوم الاثنين، للحديث عن مباراة فريقه ضد سيمبا غد الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخطته في المباراة وطموح فريقه في المباراة.

ويتحدث موسيماني عن فريق سيمبا وعن المخاوف التي تطارده من هذه المواجهة التي ستقام في الثالثة عصرا ووسط حضور 30 ألف مشجع.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني الاحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا، من خلال تقسيمة قوية شهدت تركيز المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ مجموعة من التعليمات والجمل الفنية المحددة.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية بطول الملعب، استمرت30 دقيقة، قام المدير الفني خلالها بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الثاني بتنزانيا الأحد.

وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة في بداية المران شملت وحدات الجري حول الملعب في إطار التحضير لمباراة سيمبا التنزاني.

ويكثف الفريق من استعداداته لمواجهة سيمبا المرتقبة بعد غدٍ.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثالثة عصرا غد الثلاثاء.