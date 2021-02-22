شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الانتماءات لن تفرقنا.. وأوعدكم أن نتكلم فى الكرة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق رسالة إلى جماهيره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لنبذ التعصب وحقن الفتنة.

قال الغندور: "أنا زملكاوي وأنت أهلاوي ايه المشكلة ابويا أهلاوي وأخويا زملكاوي ايه المشكلة مثلا عبد الله جمعة زملكاوي وصالح جمعة أهلاوي أحمد توفيق زملكاوي وأكرم توفيق أهلاوي وأنا شخصيا صديق عمري في الملاعب وليد صلاح الدين اهلاوي".

وأضاف الغندور: "الانتماء شيء جميل، لكن لا يفرق بيننا فكلنا مصريين نحب بلدنا ونحب أصحابنا وأسرتنا مع اختلاف انتماءاتهم ومن هنا أوعدكم أن نتكلم في الكرة فقط ونختلف بحب ونسمع آراء بعض ونحترمها وتبقي مصر الوطن الأغلي".



خالد الغندور

ومن ناحية أخري خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك عقب وصولهم فندق الإقامة بالسنغال، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

كما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على استغلال رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي.

وقام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته، في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت 23 ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

فيما عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق، عدة جلسات مع لاعبي الفريق بشكل فردي لتحفيزهم للفوز بمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل قاسم وعلي للاعبين خبراتهما الأفريقية، مؤكدين ثقتهما في قدرة الفريق على الفوز بالمباراة.

كما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانا خفيفا بفندق الإقامة بعد الوصول إلى السنغال لمواجهة تونجيث.

جاء ذلك بعد إلغاء المران الذي كان من المقرر خوضه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة اليوم، نظرا لحالة الإرهاق التي سيطرت على اللاعبين من رحلة الطيران الشاقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.