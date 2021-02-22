شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا فور الوصول للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك عقب وصولهم فندق الإقامة بالسنغال، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

كما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على استغلال رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي.

وقام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت 23 ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

فيما عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق، عدة جلسات مع لاعبي الفريق بشكل فردي لتحفيزهم للفوز بمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل قاسم وعلي للاعبين خبراتهما الأفريقية، مؤكدين ثقتهما في قدرة الفريق على الفوز بالمباراة.

كما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانا خفيفا بفندق الإقامة بعد الوصول إلى السنغال لمواجهة تونجيث.

جاء ذلك بعد إلغاء المران الذي كان من المقرر خوضه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة اليوم، نظرا لحالة الإرهاق التي سيطرت على اللاعبين من رحلة الطيران الشاقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.