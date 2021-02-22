شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة عن أزمة عقد ساسي: فرجاني هيمشي والأندية الكبيرة لا تقف على لاعيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي محمد شبانة على أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، ومقترح بيع قميصه لجمع مبلغ تجديد عقده، قائلا: "لو الزمالك هيبقى معندوش طاقة لتجديد عقد اللاعب خلاص، لا الأهلي وقف على رمضان صبحي وأحمد فتحي وخد أفريقيا والدوري بدونهم، ولعب كأس العالم للأندية وخد المركز التالت، والأندية دي لا تقف على لاعيبة مهما كانت نجوميتها".

وقال في برنامج "لايف مع شبانة على تليفزيون الخليج 365": "لا الأهلي هينضب ولا الزمالك هينضب كده كده فرجاني هيمشي لو مش السنة دي السنة الجاية أو بعدها، وما يقال على السوشيال ميديا لا يليق بالزمالك رغم أن الفكرة موجودة في العالم كله، وممكن تعمل ده لكن متربطوش بتجديد التعاقد وممكن تبيع تيشرت كل النجوم الموجودة في الزمالك".

وكشف أنه لا يصدق أن طائرة الزمالك توقفت في الجزائر بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة لدخول الأجواء الموريتانية، بعدما وقعت بعثة الزمالك المتوجهة إلى السنغال فى أزمة بعدما فوجئوا بعدم وجود تصريح للطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية للتوجه إلى السنغال، من أجل مواجهة تونجيث السنغالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، خاصة أن بعثة الزمالك غادرت القاهرة فى السابعة مساء أمس، السبت، على متن طائرة خاصة، وبعد مرور ما يقرب من 17 ساعة لم تتمكن البعثة من الوصل إلى السنغال.

وتابع أنه لا يصدق حتى الآن؛ لأن هذا خطأ لا بد أن يحاسب عليه بقوة، خاصة أن هناك تصريحات تؤكد أن هناك شركتين تقدمتا لنقل بعثة الزمالك إلى السنغال، وهذه الأزمة من الأخطاء الإدارية الغريبة والتي قد تؤثر على الفريق، خصوصا على موعد تدريبات الفريق والترتيبات التي تم ترتيبها.

وانتقد شبانة ما واجهته البعثة من انقطاع الإنترنت وعدم القدرة على التواصل مع المسئولين، ونفس الخطأ في انتهاء جواز سفر محمد أشرف روقا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.